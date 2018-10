“The Republican Club” dell’artista Andy Thomas, che ritrae il presidente mentre ridacchia e beve assieme agli ex presidenti repubblicani. WASHINGTON – In un’intervista a “60 minutes” in onda sulla Cbs, Donald Trump ha affrontato vari argomenti. Ad incuriosire non è stato però quello che ha detto ma quello che succedeva alle sue spalle. Nello Studio Ovale si intravede infatti uno strano quadro intitolatodell’artista Andy Thomas, che ritrae il presidente mentre ridacchia e beve assieme agli ex presidenti repubblicani.

Trump, nel quadro è più magro di quanto sia in realtà, siede a un tavolo e beve Diet Coke tra Dwight Eisenhower e Richard Nixon, di fronte c’è Abraham Lincoln. Presenti anche Teddy Roosevelt, Gerald Ford, Ronald Reagan e Bush padre e figlio, mentre sullo sfondo ci sono Calvin Coolidge, Warren G. Harding e Herbert Hoover.

Il dipinto è stato regalato a Trump da Darrell Issa, un rappresentante della California. Mentre alcuni critici l’hanno definito di “cattivo gusto” al presidente piace molto e ha chiamato personalmente Andy Thomas per ringraziarlo, come confermato dall’artista al Daily Best.

Issa ha aggiunto che il dettaglio più difficile è stato il sorriso di Trump e ha saputo che il presidente aveva appeso il dipinto solo quando è andato in onda “60 minutes”.