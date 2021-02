Rihanna col ciondolo di Ganesh in topless: la foto su Instagram offensiva per gli induisti (Ansa)

Un ciondolo raffigurante Ganesh, il popolarissimo dio bambino dalla testa di elefante, sfoggiato sopra il prosperoso topless di Rihanna. Anzi, per la precisione, esattamente sopra l’ombelico nudo della cantante, che spicca in una foto pubblicata su Instagram e Twitter.

Gli indiani si sono scatenati in un’ondata di indignazione contro la star, accusata soprattutto dagli integralisti, ma anche da moltissimi esponenti politici, di disprezzare la loro religione. Tra i più offesi, vari esponenti del BJP, il partito al governo, e del Vishva Hindu Parishad (VHP), la vasta organizzazione estremista religiosa, che ha denunciato le due piattaforme social, affermando che la foto “ferisce la religione”.

“È tremendo vedere come Rihanna prende in giro il nostro venerato dio Ganesh” ha scritto Ram Kadam, parlamentare del BJP. “Non ha alcun rispetto per la nostra cultura e i nostri valori”.

Rihanna, la foto col ciondolo di Ganesh

La foto, in realtà, fa parte della campagna di lancio del brand di lingerie Savage X Fenty, il marchio della cantante, che indossa solo una sua culotte color lavanda, oltre a vari gioielli, tra cui il ciondolo incriminato.

Il quotidiano The indian Express ha rivelato che Rihanna aveva già sfoggiato il ciondolo, un prezioso gioiello di ametista tempestato di piccoli diamanti, in un evento a New York, nel 2019. Allora, i fan indiani, per nulla offesi, avevano fantasticato che fosse l’annuncio dell’atteso tour della cantante nel Paese.

Rihanna e il tweet di appoggio ai contadini indiani

È la seconda volta in pochi giorni che Rihanna fa scatenare gli indiani: la settimana scorsa un suo tweet in appoggio ai contadini che chiedono la cancellazione della riforma agraria aveva irritato i nazionalisti. Sensazionalismo, avevano tuonato.

Proprio quel tweet è la causa della tempestosa contestazione delle ultime ore: Rihanna, con i suoi 100 milioni di followers su Twitter, e gli oltre 91 su Instagram, è una voce potentissima, capace di rilanciare in tutto il mondo una protesta senza uguali, che vede da quasi tre mesi centinaia di migliaia di contadini manifestare pacificamente.

Offesi per Ganesh, ma non solo. Rihanna è riuscita a mettere in pessima luce un governo testardo, fermo sulle sue posizioni e sempre più repressivo contro chiunque racconti, denunci cosa accade o, anche solo, contro chi si proclama solidale con gli agricoltori.