ROMA – “Buon Natale a Virginia Raggi”. Così Rita Dalla Chiesa è partita all’attacco del sindaco di Roma, pubblicando sulla sua pagina Facebook alcuni scatti dei cassonetti che traboccano di rifiuti.

Auguri carichi di sarcasmo che la figlia del generale Dalla Chiesa indirizza alla Raggi, mostrando l’evidente degrado nel suo quartiere, a Vigna Clara. In altre parti di Roma, la situazione non è dissimile.

“Buon Natale al sindaco di Roma dagli abitanti di Vigna Clara – ha scritto la conduttrice – Solidarietà ai lavoratori dell’Ama”.

In molti hanno commentato le foto di Rita Dalla Chiesa. C’è chi condivide l’inerzia dell’amministrazione grillina in merito all’emergenza rifiuti e trasporti e chi se la prende anche con l’inciviltà di alcuni cittadini, che si ostinano a non differenziare i rifiuti. Qualcuno, addirittura, chiede alla giornalista di scendere in campo: “La prossima volta che le propongono di candidarsi, lo faccia, senza pensarci! Il suo senso civico e rispetto per le istituzioni è come non mai importante per superare questa fase di degrado ad ogni livello sociale e istituzionale”.

Ecco il post con le foto condivise da Rita Dalla Chiesa: