ROMA – Rita Dalla Chiesa denuncia il degrado e i rifiuti in strada a Vigna Clara, il quartiere romano in cui vive. “Anche stanotte per la puzza non si dormirà. Grazie da Vigna Clara sindaco Raggi”, scrive la conduttrice su Twitter postando alcune foto dei cassonetti straripanti di spazzatura.

Il commento è stato postato lunedì 17 giugno, e ieri, martedì 18 giugno, la giornalista ha aggiunto un’altra foto con a corredo un’altrettanto eloquente didascalia: “Dopo tre giorni di puzza nauseabonda sono passati. E questo è quello che hanno lasciato”. Anche in questo caso la foto mostra un cassonetto pieno di immondizia.

Già lo scorso dicembre Rita Dalla Chiesa, molto attiva sui social, aveva postato una sorta di reportage da Vigna Clara sulla condizione dei cassonetti. Aveva postato le foto su Twitter con un messaggio diretto alla sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Buon Natale al sindaco di Roma dagli abitanti di Vigna Clara – aveva scritto la conduttrice – Solidarietà ai lavoratori dell’Ama”. (Fonte: twitter)