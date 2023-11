Alla fine la maglia di Gianluca Vialli è stata ritrovata dopo che qualcuno l’aveva rubata. “Abbiamo elementi che ci possono consentire di trovare chi ha rubato la maglia di Gianluca: restituitecela e chiudiamo la vicenda”: l’appello del titolare della trattoria Franca e Luciano, Corrado Venturini, e del suo avvocato, Luca Curatti, lanciato ieri, era stato fin troppo chiaro. Ed è stato raccolto: la maglia di Vialli, la numero 9 della Juventus, indossata per tre anni dal campione scomparso. Sparita giovedì scorso dal locale di Castelverde, in provincia di Cremona. Poi ritrovata ieri mattina al Parco del Vecchio Passeggio, area verde del capoluogo lombardo.

Ritrovata la maglietta di Gianluca Vialli

Non è stata riportata al ristorante ma abbandonata ai piedi di un albero. Stesa a terra, così che potesse essere vista. L’ha notata durante la sua passeggiata mattutina, e l’ha immediatamente riconsegnata a Venturini, Riccardo Miadoro, allenatore ed ex calciatore, tra l’altro grande tifoso della Cremonese e della Juve. “Sono davvero felice – commenta Venturini – perché per me, e in fondo per tutti i cremonesi, quella maglia aveva un valore affettivo e simbolico enorme”.