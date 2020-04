ROMA – Un uomo si presenta all’ufficio postale con la tuta e la maschera antigas per proteggersi, a suo modo, dal coronavirus. Accade a Rivarolo Canavese in provincia di Torino. E lo scatto è inevitabilmente finito sui social.

Prima di entrare, l’uomo ha sostato sul marciapiede attendendo il suo turno nella sua tta verde antigas. Qualcuno, sui social ha scritto di aver pensato ad uno scherzo d’aprile in ritardo. Qualcun altro ha invece parlato di provocazione, altri ancora di scelta artistica. E sempre sul web c’è qualcuno che ha applaudito l’insolito cliente di Poste per la sua drastica misura di protezione dal contagio di Covid-19: “È il più furbo di tutti” ha infatti commentato un utente.

Nei giorni scorsi, alla Coop di Ponticelli di Santa Maria a Monte, nel Pisano, tra la gente ordinata e in coda in attesa di entrare all’improvviso è spuntato un uomo vestito da dinosauro. Il cliente si è messo col carrello ad aspettare il proprio turno come se nulla fosse.

Chissà se il dinosauro sarà riuscito ad entrare nel supermercato. E una volta dentro, chissà che facce avranno fatto i commessi e che faccia avrà fatto la cassiera o il cassiere quando, alzato lo sguardo, si sarà trovata o trovato il dinosauro di fronte.

