ROMA – Al giuramento del governo Conte al Quirinale c'era anche Rocco Casalino, neo-portavoce del premier, nonché responsabile della comunicazione dei 5 Stelle. L'ex concorrente del Grande Fratello che è gay dichiarato si è presentato al ricevimento con un +1: il suo fidanzato cubano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il compagno di Casalino è arrivato in Italia quattro anni fa proprio per stare con lui.

Casalino, che a detta dei bene informati sarebbe potentissimo e influentissimo negli ambienti grillini, ha manifestato la sua soddisfazione per la nascita del governo giallo-verde ma non ha nascosto le sue preoccupazioni: “Mi pare di avere il mondo sulle spalle, come Atlante – ha detto – Ma ho cento vite e ricomincio. Ogni processo che ho fatto è stato come smontare il motore di un aereo, analizzare il fegato di una persona”.

