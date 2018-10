ROMA – Luca Marsella è un consigliere comunale di Casapound nel Municipio X di Ostia. Nella giornata di lunedì 29 ottobre, il militante di estrema destra ha raccontato un episodio legato all’ondata di maltempo eccezionale che ha investito Roma e non solo.

A causa del maltempo, in città sono caduti diversi alberi. Uno di questi ha colpito l’auto di Marsella, che ha voluto immortalare il momento con un selfie. L’esponente di estrema destra ha scritto: “La vendetta della Raggi. Un albero sulla mia macchina, ma non finisce qui cara sindaca (accompagnato da emoticons con la faccina arrabbiata, ndr). Purtroppo non sono l’unico ad aver subito danni, la vera calamità è l’inadeguatezza di chi ci amministra”.

Luca Marsella ha poi diffuso un numero per le emergenze relative alle condizioni climatiche avverse che riguarda il Municipio X di Roma, quello che comprende anche Ostia. Poi il consigliere è tornato di nuovo sull’argomento: “Ho appena saputo e posso anticiparvi la prossima ordinanza della Raggi contro il forte vento. Sarà vietato l’uso di aquiloni e mongolfiere dopo le 21. Nel provvedimento contro il maltempo sarà ribadito anche che Roma è orgogliosamente antifascista“.

Al di là del tono goliardico del post, Luca Marsella illustra la posizione di CasaPound sulla gestione delle emergenze climatiche a Roma e se la prende contro la sindaca Virginia Raggi, finita sotto accusa in queste ore da diverse parti politiche.