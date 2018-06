ROMA – Sabato sera si è sfiorata la tragedia a Roma, nel centralissimo quartiere di Prati, a due passi dal Vaticano. In via Leone IV all’altezza di via Famagosta, un albero [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è caduto su una Ford Fiesta su cui viaggiava una donna incinta all’ottavo mese.

La donna è stata medicata dai sanitari del 118 e portata all’ospedale Gemelli in codice giallo. Qui ha fatto degli accertamenti per verificare che anche il bambino non avesse subito danni: fortunatamente sono entrambi fuori pericolo.

Dopo quanto accaduto (in fondo alla pagina le foto Facebook), il comune ha chiuso la strada da largo Trionfale a via Candia per un monitoraggio e l’abbattimento di ben cinque alberi, eseguita nella giornata di domenica 10 giugno.

Nella mattina di oggi, ne sono stati tagliati altri dieci. Dopo quanto accaduto sono scoppiate le polemiche tra il municipio I, guidato da Sabrina Alfonsi del Pd, e la giunta di Virginia Raggi: “Il Comune, nonostante le nostre richieste, continua a non inviarci programmazioni di interventi e gli arbusti continuano a cadere e a provocare danni e disagi”, spiegano la presidente e l’assessora all’Ambiente del municipio I Anna Vincenzoni. Le due politiche hanno raccontato di aver segnalato più volte al comune il pericolo che si corre passando con l’auto o a piedi su via Leone IV.