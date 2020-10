Roma, autobus in fiamme in piazza Pio XI FOTO. Fumo visibile fino a Monteverde (FOTO ESCLUSIVA BLITZQUOTIDIANO)

Roma, un autobus in fiamme in piazza Pio XI. Traffico deviato e Olimpica paralizzata.

Un autobus, l’ennesimo, in fiamme a Roma. Stavolta il mezzo ha preso fuoco in piazza Pio XI. Si tratta di un’area nevralgica nei pressi della cosiddetta “Olimpica”, una delle arterie fondamentali per il traffico della capitale.

Si tratta di una piazza nevralgica perché collega Via Gregorio VII (che arriva a San Pietro), il quartiere Aurelio, Monteverde e Cipro.

Autobus in fiamme in piazza Pio XI: le conseguenze sul traffico

L’incendio ha avuto naturalmente ripercussioni sul traffico della zona. L’Olimpica (nome che a Roma indica la strada che comprende Via Leone XIII e Via Anastasio II) ha subito rallentamenti e le forze dell’ordine sono state impegnate a far defluire i veicoli in transito nella piazza. Il fumo era visibile all’inizio di Monteverde (all’altezza di Villa Pamphili).

I vigili del fuoco sono subito entrati in azione per domare le fiamme ed evitare ulteriori pericoli ai passanti e ai veicoli in transito.

Il triste fenomeno degli autobus che prendono fuoco a Roma

Tra il 2018 e il 2019 ci sono stati circa 40 casi di autobus incendiati, un dato in linea con i numeri di quest’anno. Il problema quindi rimane, anche se la sindaca Raggi sta cercando di risolverlo acquistando nuovi mezzi e assumendo nuovi operai. Ha già dotato Atac di 227 nuovi autobus lo scorso anno e ha in programma di farne arrivare altri 328 entro novembre. Inoltre ha assunto 135 operai per intensificare la manutenzione e vorrebbe assumerne altri 82.