ROMA – Non bastavano i guasti e gli incendi: ancora una volta un bus dell’Atac è protagonista delle cronache. In realtà sotto accusa sono le buche di Roma, altra pericolosa calamità capitolina, che hanno fatto esplodere il finestrino di un mezzo carico di passeggeri.

E' accaduto venerdì sera, intorno alle 21.30 su un bus della linea 301, in zona piazza Mazzini. E a documentare

lo spaventoso incidente è stato Filippo Sensi, portavoce del premier Paolo Gentiloni, con tanto di evidenza fotografica su Twitter.

Nel post Sensi racconta l’accaduto: “Torni a casa, autobus pieno, sequenza di buche, esplode il vetro su una signora, per fortuna solo paura”. Segue foto delle schegge di vetro sul pavimento del bus: per fortuna l’esplosione improvvisa non ha provocato feriti a bordo. Restano però la paura e la rabbia dei passeggeri.

Ma non è finita qui, perché in un secondo Tweet Filippo Sensi fa sapere: “Nello scendere dal bus una ragazza comincia a urlare di essere stata molestata da un passeggero, alterco tra i due, intervento del conducente, il tipo si dilegua”.