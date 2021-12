Roma, a fuoco ancora una volta un bus dell’Atac, l’azienda comunale che gestisce il trasporto pubblico. L’autobus è andato a fuoco mentre percorreva il Grande raccordo anulare di Roma. E’ accaduto intorno alle 5 nei pressi dello svincolo Settebagni.

Roma, bus in fiamme sul Raccordo Anulare: sul posto Vigili del Fuoco e Polizia stradale

Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A quanto riferito dai pompieri, durante il transito sono divampate le fiamme nel vano motore propagandosi poi all’interno del mezzo. Non si segnalano feriti.

Roma, incendio al deposito: 30 bus in fiamme

Lo scorso ottobre, a Roma sono andati in fiamme 30 bus fermi nel deposito di via Prenestina. Nell’incendio sono andati distrutti prevalentemente mezzi alimentati a metano. Anche in questo caso non sono rimaste coinvolte persone.

Le fiamme sarebbero partite da un autobus guasto. Qualcosa di molto simile era accaduto in una rimessa Atac a Grottarossa il 20 agosto.

Negli anni passati sono stati invece tantissimi i mezzi in fiamme mentre circolavano in strada. Famoso fu l‘incendio di un bus avvenuto sulla centralissima via del Tritone (a pochi passi dal Parlamento ndr) avvenuto nel novembre 2018.