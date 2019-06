ROMA – A Roma i misteriosi manifesti pubblicitari su cui c’è scritto “cercasi scambisti“. E’ mistero su questa trovata pubblicitaria che recita questo appello alquanto bizzarro e singolare. Molti si stanno chiedendo cosa siano e in città la curiosità sta crescendo: si tratta dell’ennesima trovata di marketing che gioca con l’allusione o una richiesta reale da parte di un gruppo di anonimi-scambisti?

Per il momento non si sa nulla su questi manifesti. L’unica cosa che ha notato Il Giornale è che alcuni di questi manifesti sono stati piazzati di fianco ad altri manifesti pubblicitari di una nota ditta di mobili, sui quali si legge: “Lo facciamo sui letti e sui divani….” Al momento però non sappiamo se davvero l’azienda centri qualcosa oppure no.

I cartelloni impazzano intanto dai Parioli fino al Flaminio e stuzzicano la fantasia dei romani. Basterà certamente attendere qualche giorno, al più qualche settimana, per scoprire cosa si nasconde dietro.

Fonte: Facebook, Il Giornale