Roma, arrivano i nuovi cestini. Quelli scelti assomigliano ad un’urna cineraria. Dopo cinque anni verranno sostituite le buste trasparenti portarifiuti che vennero messe nel centro storico di Roma.

Erano trasparenti per permettere alle forze dell’ordine di vedere quello che contenevano. La decisione legata alla sicurezza di cittadini e turisti venne presa in vista dell’ultimo Giubileo.

Ora, dopo due anni e mezzo di attesa, Virginia Raggi presenta su Facebook i nuovi cestini che verranno messi nel centro della Capitale. Tra progetti, bozze, veti delle sovrintendenze e burocrazie varie c’è infatti voluto molto tempo, come spesso accade a Roma, anche per presentare un nuovo cestino dei rifiuti.

Alla fine i nuovi cestoni dell’Ama, l’azienda che a Roma si occupa di smaltimento dei rifiuti, sono arrivati e non sono affatto piaciuti. Il commento più riccorrente sui social è stato: “Andrebbero bene per un cimitero”.

Come dare torto ai commentatori? Già, perché i nuovi portarifiuti voluti da Virginia Raggi somigliano davvero a delle grosse urne cinerarie.

I cestini sembrano fatti apposta per una nuova campagna pubblicitaria di Taffo, la nota azienda di servizi cimiteriali che in questi anni ha realizzato campagne molto irriverenti.

Chissà se ora i romani, dopo aver gettato la carta nel nuovo cestino faranno gli scongiuri, si chiede invece Leggo.

La sindaca, su Facebook ha scritto: “Ecco i nuovi cestini in ferro che sostituiranno nel centro storico quelle orribili buste di plastica trasparenti appese”.

“Questa mattina ne abbiamo installati cinque in piazza della Rotonda al Pantheon: serviranno per fare una prova e se supereranno i test prenderanno il posto dei vecchi in tutto il centro”.