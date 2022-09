Roma, esonda il Tevere: nella notte 7 automobilisti bloccati e poi liberati dai Vigili del Fuoco

Nella notte sette automobilisti sono rimasti bloccati in prossimità dell’argine del Tevere a causa della piena del fiume. Tutto è avvenuto all’altezza del lungotevere Arnaldo da Brescia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con in supporto il personale del nucleo fluviale e i sommozzatori. Alla fine le persone sono state riportate in salvo e le auto recuperate e messe in sicurezza.

Previsioni meteo prossimi giorni: arrivano altri temporali, pioggia fino a domenica