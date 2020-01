ROMA – Hanno messo a segno furti nei negozi del quartiere Centocelle a Roma e i carabinieri li hanno identificata. Si tratta di una banda di quattro ragazzini, tutti minorenni tra i 13 e i 17 anni, che sono accusati di concorso tra loro in furto aggravato.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, nel corso della notte quattro ragazzi avevano forzato a mano la saracinesca, piegandola e creando un minimo varco per consentire al più piccolo di età e corporatura di entrare all’interno e rubare la cassa con l’incasso mentre gli altri all’esterno facevano da “palo”.

Si è arrivati a loro attraverso le immagini fotografiche e l’attività informativa sul territorio, svolta anche attraverso un censimento dei campi nomadi della parte sud est della Capitale, che ha permesso di identificare il gruppo.

Si tratta di 4 incensurati residenti nel campo nomadi di via di Salone, di età compresa tra i 13 ed i 17 anni. I minori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria e sarà notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ad eccezione del 13enne non imputabile per l’età. (Fonte ANSA)