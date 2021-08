Roma, in fiamme autodemolitore in via di Acqua Acetosa Ostiense (foto Vigili del Fuoco)

Roma, vasto incendio in zona Eur. Alle 13 di oggi, martedì 17 agosto, è divampato un grosso incendio in via dell’Acqua Acetosa Ostiense in zona Laurentino. La strada è stata chiusa all’altezza del civico 41. Le fiamme inghiottono centinaia di auto rottamate che si trovano all’interno del terreno di uno sfasciacarrozze e la colonna di fumo nero è visibile a distanza.

Sul posto sono presenti diverse pattuglie della polizia locale del gruppo Eur la cui sede si trova là vicino. Le fiamme lambiscono anche la sede della Motorizzazione Civile di Roma Sud.

Per spegnere l’incendio alimentato dal vento e dalle vicine sterpaglie sono al lavoro cinque squadre dei Vigili del Fuoco. L’aria è irrespirabile e satura di fumo nero: ad alimentare il fuoco sono gli oli esausti delle automobili. Su Twitter un video postato dai Vigili del Fuoco che mostra quello che sta accadendo.

Roghi sterpaglie e boschi, 50 interventi a Roma e provincia

Sono stati più di 50 gli interventi effettuati nella giornata di ieri dai Vigili del Fuoco del Comando di Roma per incendi di boschi e sterpaglie. Le zone più colpite sono state in provincia e in particolare Velletri, Mentana, Artena e Albano Laziale.