ROMA – Una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla zona in cui è divampato un vasto incendio a Roma nel pomeriggio di giovedì 11 luglio.

Le fiamme sono scaturite in una officina in via del Cappellaccio, nel quadrante sud della Capitale. A dare l’allarme una pattuglia dei carabinieri che ha visto la colonna di fumo alzarsi dall’edificio.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e polizia locale con diverse pattuglie. Il tratto di strada invaso dal fumo è stato chiuso al traffico. Non risultano persone ferite. (Fonte e foto Ansa).