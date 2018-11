ROMA – Una minicar è andata a fuoco martedì mattina verso le 9 nella centralissima via IV Novembre a Roma. L’incendio si è sviluppato all’interno della mini vettura, ferma davanti ad una scuola. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco anche perché si era creata una certa apprensione tra i passanti e i residenti. L’intervento è durato circa 30 minuti.

Solo pochi giorni fa, sempre in via IV Novembre, un uomo è entrato in un bar e ha rubato la borsa a una turista che stava facendo una pausa con il marito per un caffè. I carabinieri del Comando Piazza Venezia hanno arrestato un 50enne, cittadino cubano, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina impropria. Dopo essere entrato all’interno di un bar in via IV Novembre, l’uomo ha derubato una cliente, turista inglese di 60 anni, intenta a consumare ad un tavolo, portandole via la borsa, ma è stato sorpreso dal marito della vittima, 62enne cittadino inglese, e da un cameriere, 23enne albanese. Vistosi scoperto, il malvivente, cercando di fuggire, ha aggredito i due, ma è stato immediatamente bloccato dai carabinieri che, transitando in quel momento all’esterno del locale, hanno notato la colluttazione e sono intervenuti. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla proprietaria. Il cameriere è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito per varie contusioni. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.