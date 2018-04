ROMA – A Roma c’è un annuncio di lavoro che sta facendo discutere. Nel quartiere di Centocelle un cartello recita: “Negozio di casalinghi cercasi con esperienza commesso di nazionalità Bangladesh”.

Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori del programma ECG in onda su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, hanno chiamato il titolare del negozio fingendosi interessati all’annuncio.

L’uomo, però, è stato irremovibile: “Siete italiani? Non va bene. Mi serve gente con esperienza nel settore dei casalinghi. E anche se avete esperienza, non va bene. Preferisco lavoratori bengalesi. Se all’annuncio non risponderà nessun bengalese allora forse vi ricontatterò”, ha dichiarato il proprietario del negozio.

A seguire l’audio della telefonata e il cartello apparso fuori dal negozio.