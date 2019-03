ROMA – “Si parcheggi mejo, ce potevo parcheggià ore io!!!” A Roma, un’automobilista parcheggia male la sua auto occupando due posti. Un’altra persona che avrebbe potuto parcheggiare, trovando l’altra auto messa in modo improbabile, decide di lasciare questo cartello scritto a mano sul parabrezza. A rafforzare il concetto, l’altro automobilista disegna anche come dovrebbero parcheggiare le auto con tanto di schema giusto in verde “SI”, e schema sbagliato in rosso “NO”.

Non sappiamo se il cartello sia stato effettivamente lasciato sul parabrezza. Fatto sta che la foto è diventata virale sul web essendo stata ripresa e postata su diverse pagine Facebook di gruppi di quartiere della Capitale.

La sosta selvaggia e la doppia fila, a Roma sta diventando una vera e propia piaga. Le trafficatissime strade della Capitale sono prese d’assalto ogni giorno da decine di automobilisti che lasciano l’auto dove capita, a volte anche in terza fila.

La situazione è talmente grave che Atac, la municipalizzata dei trasporti romani, e procura di Roma hanno deciso di passare alle maniere forti. La procura ha infatti citato a giudizio, davanti al tribunale monocratico, una decina di automobilisti accusati di interruzione di pubblico servizio per aver ostruito con la loro vettura il passaggio di mezzi pubblici, autobus o tram.

Il procuratore aggiunto, Paolo Ielo, da un anno a questa parte destinatario ogni settimana di un centinaio di segnalazioni provenienti da Atac, ha archiviato il 95% dei procedimenti, spedendo davanti al giudice quegli automobilisti che hanno rimosso il proprio veicolo oltre un lasso di tempo apprezzabile, vale a dire oltre i trenta minuti, e in assenza di un percorso alternativo da parte dei mezzi pubblici.

