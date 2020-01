ROMA – “E che un pisolino non te lo fai? Durante i lavori dell’Assemblea capitolina l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità ha pensato bene di farsi una dormita, tanto le cose funzionano così bene”. La foto l’ha postata su Facebook Davide Bordoni qui in versione paparazzo.

Il consigliere della Lega di Roma ha pizzicato il responsabile dei trasporti romani mentre sonnecchiava in aula Giulio Cesare. “Avrà lavorato molto per far ripartire le scale mobili di Barberini – continua il rappresentante della Lega in Campidoglio – oppure stava sognando la domenica ecologica o il rimedio per i bus che bruciano”.

L’assessore alla Mobilità Pietro Calabrese è entrato in giunta lo scorso settembre prendendo il posto di Lidia Meleo spostata ai Lavori Pubblici. Insieme a lui sono entrati Valentina Vivarelli (Patrimonio) e della già assessora alle Politiche sociali del VII Municipio, Veronica Mammì (Sociale). “Oggi avviamo una nuova fase politica che rafforzerà il lavoro della Giunta di Roma per la città – ha detto la sindaca Raggi nel corso di una conferenza stampa per presentare i tre nuovi assessori – dopo aver ristrutturato le fondamenta della macchina amministrativa, benché resti ancora molto da fare, imprimiamo un’accelerata decisiva per portare a compimento il programma politico sulla base del quale i cittadini ci hanno eletto”.

Fonte: Facebook, Ansa