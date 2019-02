ROMA – Un grande pino è caduto in strada a Corso Trieste a Roma, davanti al liceo classico Giulio Cesare, sabato mattina. Sul posto una Squadra di vigili del fuoco con un’autogru dei vigili del fuoco. Nella caduta, riferiscono i pompieri, l’albero ha colpito due auto parcheggiate, la recinzione del Liceo e un tratto della condotta idrica dell’Acea. Non risultano persone coinvolte. Al momento la strada è chiusa al passaggio di veicoli e pedoni.

Sono stati momenti di grande paura, per fortuna non transitava nessuno in quel momento e non c’erano pedoni. In corso Trieste 62 le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenute per liberare la strada dal fusto, molto alto, del pino marittimo, fra quelli che vennero mesi a dimora nei primi anni Trenta. E’ intervenuta anche l’autogrù. Al momento la strada è chiusa al passaggio di auto e pedoni.