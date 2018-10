ROMA – A Roma, quartiere Prati, i rifiuti hanno invaso anche i marciapiedi. Spazzatura ovunque intorno ai cassonetti. Una situazione diventata ingestibile con i residenti che hanno anche fatto partire una class action per richiedere indietro i soldi spesi per la Tari. Durante la settimana rifiuti ovunque, ma il fine settimana, se possibile, la situazione peggiora ancora. Accanto a ristoranti, pizzerie e locali il deposito di immondizia continua ad aumentare fino a invadere la strada e a proibire quasi il passaggio dei pedoni.

La foto che vedete in basso è stata scattata domenica mattina, 21 ottobre 2018. Rifiuti e scatoloni sul marciapiede. La strada è stata chiusa assieme ad altre a Prati. Per i rifiuti direte voi. E invece no, c’è il passaggio delle auto d’epoca. Una bella sfilata in mezzo alla mondezza.