ROMA – “Tavolo 86 – ciccione”. Un commento inequivocabile, quello apparso sullo scontrino consegnato sabato scorso a quattro clienti del ristorante giapponese “JinJa”, nel quartiere Parioli. “Quando ce lo hanno dato non volevamo credere ai nostri occhi”, racconta Elena B., biologa di Sassuolo (Modena), che era in compagnia di tre amici romani.

“Eravamo a pranzo, tre ragazze con un nostro amico – racconta la vittima dell’insulto, come riporta Leggo – quando abbiamo chiesto il conto tramite il tablet posizionato sul tavolo: poco dopo ci è stato consegnato questo scontrino con l’indicazione di ‘ciccione’. Inizialmente ci abbiamo riso un po’ sopra. Ma quando siamo andati alla cassa abbiamo chiesto spiegazioni e la persona che era lì in quel momento non ci ha detto nulla: ha preso quel foglio di carta, che era un pre-scontrino, e lo ha accartocciato davanti a noi”.

“Anche ipotizzando che quel ‘ciccione’ fosse riferito ad un cameriere – una tesi poco plausibile visto che durante il pranzo siamo stati serviti da più persone – perché non si sono giustificati in nessun modo?”. Continua Elisa: “Una delle ragazze si trova spesso ad avere dei problemi con la taglia che indossa. In ogni caso, i gestori di questo locale sono stati maleducati, perché anche se fosse stato tutto un malinteso, ce lo avrebbero dovuto spiegare”. Dal ristorante, per il momento, non è arrivata nessuna replica.