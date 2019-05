ROMA – Una testa di una statua in marmo bianco di epoca imperiale, presumibilmente raffigurante una divinità, è stata rinvenuta dagli archeologi della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali impegnati nello scavo di via Alessandrina.

Il reperto ad un primo esame è stato datato dai tecnici della Sovrintendenza come di età imperiale, le dimensioni sono di poco maggiori di un volto a grandezza naturale e in ottime condizioni di conservazione. Per le sue caratteristiche iconografiche la statua è riconducibile a una figura di divinità. Gli scavi in corso stanno portando alla rimozione della via Alesandrina per riunificare parti dei Fori Imperiali adiacenti ai Mercati di Traiano.

“Roma sorprende e ci regala emozioni ogni giorno. Questa mattina gli archeologi della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali, che ringrazio, hanno ritrovato durante gli scavi in via Alessandrina una testa di statua in marmo bianco di età imperiale in ottime condizioni di conservazione. Forse raffigurante una divinità. Una meraviglia” ha scritto su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi commentando il ritrovamento del reperto negli scavi archeologici in corso sulla via Alessandrina.

Fonte: Agi, Facebook