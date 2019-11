ROMA – Una famiglia pugliese in vacanza a Roma, dopo aver mangiato 4 panini in un bar su via della Conciliazione, quindi a pochi passi da San Pietro, si è vista rifilare uno scontrino da 120 euro.

La vicenda la racconta Il Messaggero che pubblica la foto dello scontrino. Si è trattato di una vera e propria stangata quella accaduta alla mamma, al papà e ai due figli di 11 e 15 anni qualche giorno fa nel centro della Capitale: quasi 120 euro, 30 euro a testa, e non per una cena di pesce, bensì per tre hot dog e un panino, più 4 lattine di Coca Cola e una bottiglia d’acqua.

A far lievitare il prezzo è stato il costo del servizio: ben 17,34 euro. Al Messaggero Leo Recchia, il papà, ha raccontato: “Sabato avevamo appena finito di vedere i Musei Vaticani, fuori aveva iniziato a piovere così ci siamo infilati in questo caffè. La sera prima eravamo andati a un ristorante dietro al Pantheon: abbiamo speso lo stesso, ma per una cena completa”.

Il proprietario del bar in questione è stato intervistato dal quotidiano romano. Questa la sua risposta: “I prezzi stanno sul menu, potete controllare, siamo vicini al Vaticano e costa, abbiamo avuto altri casi del genere, altre lamentele. Non possiamo dire che sono prezzi popolari: ma il caro o non caro è una questione soggettiva”.

La vicenda ricorda quanto accaduto a fine settembre a due turiste giapponesi che per due piatti di spaghetti al cartoccio di pesce e un’acqua, al ristorante Antico Caffè di Marte in via Banco di Santo Spirito sempre a Roma hanno dovuto pagare 429,80 euro.

Fonte: Il Messaggero