ROMA – Massimo Percossi dell’Ansa pubblica una foto che vale più di mille parole. Scattata durante lo sgombero di via Cardinal Capranica, a Primavalle, periferia nord di Roma, l’immagine ritrae un bambino che porta via dei libri mentre alle sue spalle un poliziotto lo osserva.

La foto è diventata virale in poco tempo. Chi l’ha commentata ha messo in contrasto lo sgombero e le dichiarazioni fatte da Salvini con quelli che vivevano all’interno della scuola. “Armi”, scrive un utente su Twitter, a evidenziare i libri del bambino da una parte e le armi che ha con se il poliziotto .

Matteo Salvini pubblica in contemporanea sui social una foto in cui esulta per il successo dello sgombero dell’ex istituto agrario occupato da 340 persone. Il vignettista Makkox sostituisce l’immagine originale del post di Salvini con la foto scattata da Percossi.

E ancora: sempre Salvini pubblica uno scatto in cui mostra un agente in servizio a Caltanissetta che sfama una gattina incinta. Qualcuno, sempre su Twitter, unisce le due foto scrivendo: “A sinistra poliziotto e gattino (foto e commento di Luca Morisi per il Ministero dell’Interno) A destra poliziotto e bambino con libri (foto Massimo Percossi per ANSA)”.