ROMA – Spunta anche a Roma, al quartiere Marconi, un lenzuolo contro il vicepremier Matteo Salvini. Dopo l’ondata di proteste che ha seguito il ministro dell’Interno durante i suoi comizi lungo tutta l’Italia (solo due giorni fa a Campobasso gli striscioni di protesta erano oltre 200), anche da un balcone della capitale i cittadini si sono schierati contro il leader della Lega.

“Non ti vogliamo (pija er P-180 pe’ leva’ questo)”, si legge dal terrazzino all’ottavo piano di un palazzo romano. Il riferimento (il P-180 della polizia è un aereo Piaggio) è ai voli di Stato che, secondo l’accusa, sarebbero stati utilizzati da Salvini per andare ai comizi in giro per l’Italia. Su queste trasferte la Corte dei Conti ha avviato un’indagine esplorativa per capire se il ministro dell’Interno abbia sempre usato in maniera lecita i voli di Stato. Si ringrazia l’Agenzia Dire per le foto. (Fonte e foto: Agenzia Dire)