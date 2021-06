Roma, urina in strada alla fermata dell’autobus come se nulla fosse FOTO

Roma, urina in strada alla fermata dell’autobus come se nulla fosse

Un uomo urina alla fermata dell’autobus a Roma. Una scena a cui forse molti ormai sono abituati in una città che tutto è meno che curata. Qualcuno però immortala la scena che finisce sui quotidiani romani.

Roma, uomo urina alla fermata del bus nel centro storico

La scena è avvenuta nel centro storico della città dove da poche settimane si rivede qualche turista. L’uomo è indisturbato e usa la pensilina del bus come bagno pubblico in maniera indisturbata. L’uomo finisce senza fretta i suoi bisogni proprio davanti a un mezzo in fermata in quel momento (clicca qui per vedere il video pubblicato su Il Tempo).

La Cassazione nel 2012: “Urinare in strada è un reato”