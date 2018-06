ROMA – Un topo senza vita gettato in bella vista sopra un cassonetto della differenziata [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Siamo a Roma in viale dei Quattro Venti, strada cuore di Monteverde, quartiere residenziale che sorge sopra Trastevere e quindi adiacente al centro della città.

Un caso isolato? Sembra proprio di no. Il quartiere, raccontano i residenti, sembra infatti essere stato preso letteralmente di mira dai roditori, che quotidianamente assaltano cassonetti, ma anche giardini privati, i tanti spazi di verde del quartiere, alla costante ricerca di cibo.

Un problema sotto gli occhi di tutti dovuto alla scarsissima manutenzione e pulizia del quartiere dovuto, come ormai noto e che riguarda tutta Roma, alla mancanza di appalti che hanno a che fare con i servizi della città.

malgrado la situazione e le lamentele di molte mamme del quartiere che hanno paura a portare i propri figli nei parchi, qualcuno ha ancora voglia di scherzare: “Monteverde? Con tutti questi sorcetti in giro – ride Emanuele, residente proprio a pochi passi dalla ‘scena del delitto’ fotografata – ormai in famiglia l’abbiamo ribattezzata ‘Topolinia’”.

In realtà, sottolinea che si tratta di un problema molto serio: i nostri figli vanno nei giardinetti vicino alla stazione Quattro Venti che è invasa, e chi ha un giardino molto spesso rischia di ritrovarsi i topi in casa. Noi abbiamo segnalato anche alle autorità, ma finora non ci sono stati interventi risolutivi”.