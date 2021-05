Una voragine a Roma nella zona tra Torpignattara e Pigneto in via Zenodossio con due auto parcheggiate sprofondate nell’asfalto vicino al marciapiede. Le immagini, pubblicate sul profilo Facebook del comitato di quartiere di Torpignattara mostrano la voragine con le due auto inghiottite.

Voragine a Torpignattara, arriva la polizia

Sul posto è arrivata la polizia locale con il gruppo Prenestino, che ha chiuso la strada da via Casilina a via Giovanni Maggi, e i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende in un primo momento via Zenodossio sarebbe collassata per un guasto idrico nel sottosuolo. Il garage che confina con la strada infatti è completamente allagato e le auto parcheggiate sono quasi inondate. Per questo sono arrivati anche i tecnici Acea.

Il commento dei residenti

“Le macchine sono sprofondate nel garage che ora è totalmente allagato – commenta un residente del quartiere – mi ha chiamato il garagista che ha dovuto portare la macchina al di fuori”.

Il precedente di un mese fa

Un mese fa in zona Colli Portuensi un episodio analogo con una voragine si è aperta nel manto stradale proprio in via dei Colli Portuensi, a Roma. Il cedimento dell’asfalto si è avuto all’altezza del civico 14 della strada che porta al litorale romano. Un camion Scania è sprofondato, restando bloccato. Nella voragine è finita anche in parte un’auto che era parcheggiata lungo via dei Colli Portuensi, all’altezza della Circonvallazione Gianicolense.