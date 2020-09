Cedimento strutturale di una palazzina a Roma. E’ avvenuto in zona Massimina: la palazzina è stata evacuata.

Roma, sgomberata una palazzina alla Massimina dopo l’apertura di una voragine profonda 5 metri nel giardino.

A causa del cedimento strutturale, gli inquilini all’interno sono stati costretti a lasciare la loro casa.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, pattuglie del XII Gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo quanto apprende l’Agi, sono stati evacuati 4 nuclei familiari.

Al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.

Non si è reso necessario attivare le procedure per l’assistenza alloggiativa in quanto i presenti hanno trovato tutti sistemazioni alternative.

Profonda crepa sulla parete

Come mostrano le immagini pubblicate dai Vigili del Fuoco, su una parete si è formata una crepa molto profonda.

I residenti sono stati costretti a lasciare in fretta e furia le loro case.

Tutti e tre i piani della palazzina sono stati evacuati dalle autorità a causa della profondità della voragine e del danneggiamento visibile.

Il timore è di un possibile crollo ha fatto scegliere in via precauzionale per lo sgombero.

Ora saranno i sopralluoghi tecnici a stabilire l’entità del danno (fonte: Agi, FanPage).