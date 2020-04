ROMA – Una voragine si è aperta proprio davanti al Pantheon a Roma nel pomeriggio del 27 aprile e ha inghiottito circa 40 sanpietrini.

Al momento dell’incidente, non c’erano pedoni e fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

La voragine ha creato un buco di un metro quadrato e profondo circa due metri in piazza della Rotonda.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno delimitato la zona con un nastro.

La voragine sarebbe potuta diventare una pericolosa trappola per i turisti e i pedoni a Roma.

Il punto in cui si è aperta infatti è normalmente molto trafficato per via dei monumenti e dei locali.

Fortunatamente, l’incidente è avvenuto in un giorno di lockdown, in cui i locali erano chiusi e la piazza quasi deserta.

Il cedimento dei sanpietrini è avvenuto in prossimità di una galleria di servizi, con cavi e condutture.

Nella giornata del 28 aprile sono stati eseguiti altri rilievi per valutare l’entità effettiva del danno che è stato provocato dal cedimento.

Inoltre, i vigili del fuoco e la polizia municipale dovranno stabilire se ci sia o meno il rischio di altri cedimenti.

Lo scorso gennaio una voragine si era aperta sempre a Roma in prossimità del Colosseo.

Il cedimento della strada aveva portato allo sgombero di almeno 24 persone da un palazzo nei pressi della voragine.(Fonte: ANSA)