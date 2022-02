Benfica-Ajax valida per il match di andata degli ottavi di finale di Champions League finisce 2-2. Il gol del pari ha avuto un sapore speciale che va ben oltre quello sportivo. L’attaccante ucraino del Benfica Roman Yaremchuk, esulta platealmente con un messaggio chiaro per il suo paese sotto la minaccia di una guerra su vasta scala.

Benfica-Ajax, Roman Jaremčuk esulta mostrando lo stemma grigio dell’Ucraina

Il bomber ucraino, per esultare dopo il gol si toglie la maglia e mostra la sua canottiera nera con lo stemma di color grigio dell’Ucraina. Stemma che viene baciato più volte dal giocatore per un’esultanza che costa l’ammonizione all’attaccante del Benfica.

Chi è Roman Yaremchuk

Roman Yaremchuk è nato nel novembre del 1995. Di ruolo prima punta, può giocare anche da seconda punta e da ala (sia a destra che a sinistra). Bravo nel dribbling, dispone di un’ottima velocità in progressione. Forte fisicamente, abbinare la bravura nella protezione della palla a un’ottima tecnica di base. Freddo in fase realizzativa, può fungere anche da regista offensivo della squadra.

Cresciuto nella Dinamo Kiev, nel 2016 viene ceduto in prestito all’Oleksandrija. A fine prestito torna alla Dinamo, con cui disputa alcune partite prima di venire ceduto a titolo definitivo, per 2 milioni di euro, il 16 agosto 2017 viene ceduto al Genk con cui si mette in mostra nelle successive quattro stagioni tanto da attirare su di se le attenzioni di diversi top club europei. Il 31 luglio 2021 viene ceduto per 17 milioni di euro al Benfica con cui firma un contratto quinquennale.