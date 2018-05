Romina Power ricorda Ylenia Carrisi: "Pensavo a lei e nel cielo è apparso..."

ROMA – Romina Power su Instagram [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] ricorda la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa 25 anni fa.

Pensavo a lei ed è apparso un cuore nel cielo” ha scritto la cantante a corredo di una foto che le ha fatto sentire vicina sua figlia.

“Thinking of Ylenia and this heart appeared in the sky”, (“Mentre pensavo a Ylenia è apparso questo cuore in cielo”) ha scritto Romina a corredo della foto che mostra una nuvola a forma di cuore nel cielo limpido, riflessione la sua che lascia intendere come il pensiero della ragazza, della donna che oggi avrebbe 47 anni, resti una costante della sua vita.