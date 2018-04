ROMA – La rovesciata di Simy permette al Crotone di strappare un punto nel match con la capolista Juventus. Il calciatore nigeriano segna nello stesso modo in cui ha segnato Cristiano Ronaldo nella partita che ha buttato fuori i bianconeri dalla Champions.

La prodezza che ha regalato il pareggio insperato al Crotone ha permesso al Napoli di risalire a -4 proprio alla vigilia della sfida-scudetto che si giocherà domenica a Torino.

Ilaria D’Amico, in diretta nel dopo-partita a SkySport, ha infierito sul mister Massimiliano Allegri in collegamento. Lei, nota per essere la compagnia di Buffon, chiede al mister: “Che effetto fa rivedere queste immagini”?. Lo stato d’animo è immaginabile: basta dare un’occhiata alla faccia di Allegri. A condividere il fermo immagine su Twitter è Nonleggerlo.