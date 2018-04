ROMA – E’ nato, nel giorno di San Giorgio, patrono d’Inghilterra, il terzo Royal Baby dei duchi di Cambridge ed è un maschio. Lo ha annunciato Kensington Palace precisando che Kate Middleton ha dato alla luce un bambino di circa 3,8 chili e che madre e neonato stanno bene.

Il parto è avvenuto nella Lindo Wing, l’ala privata del St. Mary’s Hospital, nel centro di Londra, dove erano stati già partoriti il primogenito George (2013) e la secondogenita Charlotte (2015). Il principe William ha accompagnato la moglie e le è stato accanto durante il travaglio.

Kate Middleton è apparsa davanti al St. Mary hospital di Londra ed ha ‘presentato’ ad una piccola folla di ammiratori il neonato. Sorridente, in un abito rosso, con il piccolo in braccio avvolto in una coperta bianca e con il marito principe William al fianco, la duchessa ha posato brevemente per i fotografi fermandosi alcuni minuti, prima di lasciare l’ospedale con il marito e il figlio.