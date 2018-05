LONDRA – A distanza di due giorni dal matrimonio tra Harry e Meghan Markle, sul profilo Instagram “The Royal Family” vengono pubblicate le prime foto ufficiali. In una delle foto appaiono i due sposini insieme ai bambini presenti alla cerimonia.

Tra loro, l'assoluto protagonista è George, che appare in foto con un sorriso furbo. Insieme a George vestito da paggetto c'è Charlotte vestita da damigella d'onore. I due piccolini erano così dolci e adorabili da aver rubato la scena ai protagonisti della giornata, i due neo-coniugi. E secondo quanto scrive Dagospia, Harry sembra non gradire troppo sorridendo in modo non spontaneo.

Ovviamente il principino Louis, il nuovo arrivato nella Royal Family, è stato lasciato a casa dai genitori, così da preservare la sua salute. Ad incantare con la loro presenza sono stati quindi soltanto George e Charlotte. Il primogenito è apparso imbronciato e “annoiato” come al solito, mentre la sorellina ha sorriso ai fotografi, ha salutato i sudditi e si è concessa qualche piccola smorfia. Ad accompagnare la sposa all’altare, oltre a Charlotte c’erano anche altre bambine, con abiti firmati da Clare Waight Keller, la stilista che ha confezionato il vestito bianco dell’attrice, che ha pensato bene di realizzare nell’atelier Givenchy Haute Couture di Parigi anche gli outfit delle bimbe.