Ryanair prende in giro il Governo e la norma anti-rave: “E i nostri voli con 51 passeggeri?”

La nuova norma in tema di rave voluta dal nuovo governo Meloni, che introduce il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi in un un numero di persone superiore a cinquanta, sta facendo molto discutere. E così Ryanair ha deciso di ironizzare a tal proposito.

Ryanair, la frecciata al decreto rave party del governo Meloni

La compagnia low cost irlandese lo fa sul suo profilo Twitter, facendo notare che anche un volo di 51 persone potrebbe diventare illegale. Ryanair è solita fare commenti satirici sull’attualità e anche questa volta non si è risparmiata. La foto del proprio aereo con una coda di passeggeri in attesa di salire sull’aeromobile potrebbe essere passibile di multa, visto che basterebbero 51 passeggeri per far diventare l’assembramento sulla pista, illegale.

Cosa dice la norma anti-rave party

Chiunque organizza o promuove “l’invasione – commessa da più di 50 persone – è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro. La pena fino a sei anni consente di disporre le intercettazioni per prevenire i rave, che vengono quasi sempre organizzati con un passaparola in chat e social ‘copertì. Per il solo fatto di partecipare alla “invasione” la pena è diminuita. E’ sempre ordinata la confisca “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato… nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione”.

Nel testo viene poi apportata una modifica al Codice antimafia disponendo le misure di prevenzione personali per chi si macchia del nuovo reato. Ciò consentirà l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per gli indiziati dell’”invasione per raduni pericolosi”.