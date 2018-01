ROMA – Sorridente e senza un filo di trucco. Appare così Sabrina Ferilli, classe ’64, in un selfie pubblicato sul suo profilo Instagram.

L’ultimo di una serie di scatti in cui l’attrice romana, sulla scia di altre donne del mondo dello spettacolo come Gwyneth Paltrow e Carla Bruni, posa in versione acqua e sapone raccogliendo oltre 4mila like e decine di complimenti dei fan. “Senza trucco sembri una ragazzina”, nota un utente, “Acqua e sapone sei ancora più bella“, commenta un altro.

E ancora, “Nella tua semplicità c’è tutta la tua bellezza”, “Spettacolare”, “Favolosa”, “Incantevole”, si legge tra i vari messaggi di apprezzamento. C’è chi esalta la sua “semplicità e bellezza” e chi la definisce “L’unica donna che senza trucco è sempre più bella” arrivando persino a riconoscerle il titolo della “donna più bella in assoluto”. E c’è anche chi, infine, riesce a sintetizzare il pensiero

di molti in poche parole: “Anche senza trucco resterai l’icona di noi italiani”.