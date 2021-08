Sabrina Salerno e la foto Instagram scattata in Corsica con la maglietta bagnata. La star degli anni Ottanta ha pubblicato alcuni scatti in cui indossa una maglietta bagnata da cui si vede praticamente tutto ha letteralmente spopolato sul web.

Sabrina Salerno: “Se c’è una cosa naturale è il mio seno”

Ed è tutto naturale assicura lei. Non c’è stato nessun passaggio dal chirurgo: “Da sempre tutti dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che ho naturale al mille per mille è il seno. A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia dove dichiarasse che non avessi protesi al seno”, ha dichiarato a Rudy Zerbi su Radio Deejay.

Sabrina Salerno: “Ho fatto fare una perizia al seno”

Sabrina Salerno oggi ha 53 anni. A Ruby Zerbi ha raccontato: “Ho fatto fare una perizia al seno. Sono felice di essere arrivata a questa bella età (53 anni) così in forma e fisicata. Sono anche un po’ una motivazione per le donne che mi scrivono. Se queste foto non le faccio adesso quando le faccio?”, ha raccontato su Radio Deejay.

La Salerno ha poi proseguito: “Ne sono fiera, per me è un vanto. Viva le donne, le donne forti, quelle che nonostante l’età passi si danno da fare”.

Sabrina Salerno a “Ballando con le stelle”

Sabrina Salerno, negli ultimi anni è tornata sulla scena dopo essersi fatta vedere poco. Nel frattempo ha lavorato molto in Francia, ora a ottobre dovrebbe scendere in pista come concorrente nella nuova edizione di “Ballando con le Stelle” che andrà in onda dal 9 ottobre.

Dal 2006 è sposata con l’imprenditore Enrico Monti, conosciuto nel 1993, dal loro amore è nato il loro unico figlio Luca Maria. Del loro incontro racconta: “Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, Enrico aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa e lì sono rimasta. Potete immaginarvelo, non sempre è stato facile, come tutte le coppie abbiamo vissuto alti e bassi” ha detto ancora durante l’intervista a Radio Deejay.