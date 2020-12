Sabrina Salerno e la maglietta bagnata. La showgirl 52enne scherza sull’ondata di gelo che si sta abbattendo sull’Italia.

Il suo è uno scatto che potremmo definire “bollente” e che potrebbe davvero riuscire ad alzare le temperature.

“È in arrivo una forte nevicata? Sono prontissima”, ha scritto la Salerno a corredo dell’immagine il cui volto appare forse un po’ ritoccato.

Sabrina indossa una maglietta bianca bagnata che, come si dice in questi casi, non lascia nulla all’immaginazione.

Sabrina Salerno sfida il freddo su Instagram

Su Instagram, Sabrina Salerno sfida il freddo polare mostrando un corpo perfetto e un sorriso accattivante. I follower hanno commentato estasiati la sua bellezza.

Tra loro c’è anche Jimmy Ghione di Striscia la Notizia: “Si ma con questa giacca a vento sei a posto… peccato che non sia trasparente..”