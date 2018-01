ROMA – “Lei è Bernarda Renzi…”. Inizia così l’ultima fake news creata ad hoc e che in queste ore sta facendo il giro del Web. Fake news in cui si legge di una fantomatica cugina lontana di Renzi, da notare il fotomontaggio mal riuscito nel post, che da adesso in poi diventerà ricca con la vendita dei sacchetti bio nei supermercati.

E’ lo stesso ex premier che stigmatizza questa ennesima fake news. “L’ultima che sta girando molto via sms è che avrei organizzato un complotto per aiutare miei amici e cugini di terzo grado impegnati nella fabbricazione di sacchetti“, scrive Renzi su Twitter.

“Ebbene sì conclude Renzi – Voi non immaginate quanto sia diabolica la nostra mente: prepariamo complotti tutti i giorni, anche tra San Silvestro e Capodanno”.