Saluto romano all’Europarlamento. A farlo è l’euodeputato bulgaro Angel Dzhambazki iscritto al Gruppo Ecr (lo stesso di Fratelli d’Italia) durante un dibattito sullo stato di diritto in Polonia e Ungheria. A parlare all’assemblea plenaria è Sandro Gozi di Italia Viva: durante l’intervento, Dzhambazki ha insultato Gozi con il saluto nazifascista prima di abbandonare l’assemblea.

Saluto romano all’Europarlamento

A denunciare il gesto è stata subito la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno che in quel momento presiedeva l’Aula. A condannare il gesto è stata anche la presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola: “Un saluto fascista al Parlamento europeo è per me inaccettabile, sempre e ovunque. Offende me e tutti gli altri in Europa. Siamo la Casa della democrazia. Quel gesto viene dal capitolo più oscuro della nostra storia e deve essere lasciato lì”.

Chieste sanzioni contro il deputato con simpatie nazifasciste

La Picerno ha fatto sapere in un tweet di aver chiesto sanzioni contro Dzhambazki: “Nella seduta che ho presieduto stasera l’eurodeputato bulgaro Dzhambazki ha esibito il saluto romano. Ho subito condannato l’accaduto e chiesto di sanzionare questo gesto ignobile e inaccettabile. L’Europarlamento è monumento vivo della democrazia contro la barbarie del nazifascismo”.