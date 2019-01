ROMA – Il selfie con protagonisti Ellen Pompeo e Salvatore Esposito ha mandato in tilt la Rete. L’incontro tra la protagonista di Grey’s Anatomy e Genny Savastano di Gomorra è avvenuto a Malibu ed è stata Ellen ha chiedere una foto a Salvatore: “Uno dei miei attori italiani preferiti“, ha scritto sotto la foto. Per poi fare un bello spot alla serie: “Se non avete visto Gomorra, non sapete cosa vi siete persi”.

Infine, ricordando le sue origini partenopee, ha aggiungo: “Napoletani a Malibu“. Anche Salvatore ha postato la foto sul suo profilo. In Italia la quarta stagione di Gomorra è attesa per il il 29 marzo su Sky Atlantic.