ROMA – Un Matteo Salvini in versione “buonista” quello che è apparso sui social in queste ore. E soprattutto un vice premier in vena di messaggi d’amore e di auguri alle persone a lui più vicine. Dopo la compagna Elisa Isoardi sbarcata a La prova del cuoco, la nuova trasmissione che la conduttrice di Cuneo guiderà quest’anno al posto della Clerici, arriva l’augurio speciale alle sua amata figlia.

Un augurio che tutti i figli vorrebbero ricevere dai propri padri: “Buon primo giorno di scuola Principessa!”, scrive semplicemente il ministro a sua figlia Mirta. Salvini ha voluto farle il suo personale in bocca al lupo, postando un’immagine della bambina di spalle, zainetto e grembiulino, mentre sta per entare in classe.

“Buon primo giorno di scuola, Principessa!”. Questo il tweet con cui ha fatto gli auguri alla bambina, avuta dalla sua precedente compagna Giulia Martinelli con la quale ha convissuto. Mirta è nata nel 2012.