ROMA – “La giustizia punisce l‘ingiustizia populista“. E’ il titolo della nuova opera dello street artist Mario Sirante, dedicata al Carabiniere ucciso a Roma.

Nel dipinto, che è la riproduzione di un quadro del pittore francese Jean Marc Nattier, si vede una donna raffigurante la giustizia colpire dell’Interno Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno tiene in pugno una spada sulla cui lama si legge la scritta “Ingiustizia populista”.

Nella descrizione del quadro Sirante, ormai noto per le opere di street art che ritraggono i protagonisti della politica italiana, scrive: “La vera e nobile giustizia punisce l’ingiustizia populista del ministro dell’Interno, esponente di una becera e finta giustizia non appartenente a uno stato di diritto come il nostro”.

Nel maggio 2018, Sirante aveva realizzato un quadro in stile caravaggesco col titolo “I bari” che ritraeva Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in abiti d’epoca intenti a giocare a carte. Lo “street art” aveva realizzato l’opera sempre a Roma su un muro di via de’ Lucchesi a due passi dal palazzo del Quirinale dove il presidente Mattarella era impegnato in quei giorni nel secondo giro di consultazioni che poi porteranno alla formazione del governo giallo verde.

Sirante aveva descritto l’opera così: “Sirante prende spunto da una celebre opera del suo maestro. Il quadro rappresenta una truffa. Un anziano ‘ingenuo’ sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica. Questa scena, così teatrale, descrittiva e realistica contiene un monito morale, una condanna del malcostume, in particolare delle strategie dei politici”.

Fonte: Ansa