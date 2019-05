PARIGI – Con una foto in prima pagina di Matteo Salvini che mostra il crocifisso, Le Monde illustra la situazione italiana dopo le elezioni: “Matteo Salvini eclissa il movimento 5 stelle” il titolo, sotto il quale si legge: “il capo della Lega (estrema destra), è ormai in situazione egemonica in seno alla coalizione”.

A pagina 3, “Il M5S esce umiliato dalle urne”: “la direzione del M5S, molto opaca, deve dare un segnale forte a quello che resta della sua base militante, mentre si trova di fronte alla crisi più grave della sua giovane storia”.

Per festeggiare la vittoria della Lega alle Europee 2019, quando già i primi exit poll le consegnavano un risultato intorno al 30% e prima che lo spoglio gli regali il clamoroso 34% finale, Salvini era apparso con il crocifisso in conferenza stampa, lo stesso della foto su Le Monde.

Quello di Salvini si tratta di un trionfo elettorale celebrato a suon di simboli e icone identitarie, tra vecchia Lega, sovranismo pop, contrassegni religiosi: in conferenza stampa, Salvini ha esibito e baciato il crocifisso con lo scopo di ringraziare “chi c’è lassù”. Poi, nella stessa sera, Salvini si è affacciato dalla finestra di via Bellerio a Milano, la storica sede della Lega, ed ha brandito la statuetta di Alberto da Giussano.

Fonte: Ansa