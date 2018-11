ROMA – Matteo Salvini e Elisa Isoardi si sono ritrovati al tavolo insieme alla cena di gala di Alis, l’Associazione della logistica che domani terrà a Roma il suo congresso. Alla cena, durante la quale Isoardi presentava gli ospiti, è giunto inaspettato il vicepremier, che domani sarà ospite anche del congresso dell’Associazione. L’arrivo del vicepremier ha ovviamente scatenato la curiosità dei presenti e è stata la vera sorpresa della serata.

Isoardi e Salvini si sono seduti allo stesso tavolo e hanno riso e scherzato mentre molti dei presenti scattavano immagini e fotografie. Non era previsto al momento nessun intervento del vicepremier che è arrivato in smoking dopo aver partecipato alla cena al Quirinale in onore dell’emiro del Qatar.

Ovvio che tutti gli sguardi fossero indirizzati all’ex coppia più chiacchierata dell’anno, prima che un selfie fra le lenzuola con Salvini addormentato postato della conduttrice non mettesse fine alla relazione. Dopo la sorpresa iniziale solo sorrisi e spensieratezza. Con qualche preoccupazione forse per la linea del ministro dell’Interno: quante volte cena in una serata?

Stamattina, doppia seduta di jogging introno al Viminale.